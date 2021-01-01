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"وحش الكون" تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

السبت 10 يوليو 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"وحش الكون" تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات



وكالات / سما /

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع جمهورها على صفحتها الرسمية "إنستجرام"، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الممثلة المصرية صورا لها من تواجدها في إمارة دبي، والتي تظهر فيها ممسكة بورود، وعبرت من خلالها عن "سعادتها بالحصول علي الإقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة"، بحسب قولها.

من جانبه، علق الفنان أحمد العوضي على إعلان زوجته، ياسمين عبد العزيز، بحصولها على الإقامة الذهبية برموز معبرة "إيموجي" لثلاثة قلوب.

وأصبحت ياسمين عبد العزيز هي أحدث الفنانين الحاصلين على "الإقامة الذهبية" في دبي.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" من إنتاج شركة سينرجي.

#الإمارات #الإقامة الذهبية #ياسمين عبد العزيز #دبي

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