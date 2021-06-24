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طلبة الثانوية العامة الفرع الادبي ينهون امتحاناتهم بمبحث الجغرافيا اليوم

السبت 10 يوليو 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلبة الثانوية العامة الفرع الادبي ينهون امتحاناتهم بمبحث الجغرافيا اليوم



غزة / سما /

يُنهي طلبة الفرع الأدبي في فلسطين اليوم السبت 10/7/2021 ، امتحانات الثانوية العامة بالإضافة الى عدد من الفروع الاخرى كالفرع الصناعي والتكنولوجي والفندقي  ، بعد ان  تقدموا للامتحانات في 24/6/2021 .

ويتقدم طلبة فرع الادبي اليوم لامتحان مبحث الجغرافيا ، وسط أمنيات ان تنتهي الامتحانات دون أي صعوبات كبرى، بالرغم من الصعوبات البسيطة التي شابت بعض المباحث.

يوم الاثنين القادم ، ينهي طلبة الفرع العلمي امتحاناتهم والامتحانات في فلسطين بشكل عام  بعد ان يتقدموا اليوم لمبحث الاحياء والاثنين لمبحث الكيمياء .

وتجدر الاشارة الى ان "84598" طالبًا وطالبة  تقدموا في جميع أنحاء الوطن بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، لعقد امتحان الثانوية العامة 2021 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب موزعون على 896 قاعة، وأن العدد الكلي للعاملين يبلغ نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.

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