طلبة الثانوية العامة الفرع الادبي ينهون امتحاناتهم بمبحث الجغرافيا اليوم

غزة / سما /

يُنهي طلبة الفرع الأدبي في فلسطين اليوم السبت 10/7/2021 ، امتحانات الثانوية العامة بالإضافة الى عدد من الفروع الاخرى كالفرع الصناعي والتكنولوجي والفندقي ، بعد ان تقدموا للامتحانات في 24/6/2021 .

ويتقدم طلبة فرع الادبي اليوم لامتحان مبحث الجغرافيا ، وسط أمنيات ان تنتهي الامتحانات دون أي صعوبات كبرى، بالرغم من الصعوبات البسيطة التي شابت بعض المباحث.

يوم الاثنين القادم ، ينهي طلبة الفرع العلمي امتحاناتهم والامتحانات في فلسطين بشكل عام بعد ان يتقدموا اليوم لمبحث الاحياء والاثنين لمبحث الكيمياء .

وتجدر الاشارة الى ان "84598" طالبًا وطالبة تقدموا في جميع أنحاء الوطن بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، لعقد امتحان الثانوية العامة 2021 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب موزعون على 896 قاعة، وأن العدد الكلي للعاملين يبلغ نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.