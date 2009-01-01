  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بعد أكثر من 12 عام..أطول خلاف يتعلق بالديون في السعودية يقترب من التسوية

السبت 10 يوليو 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أكثر من 12 عام..أطول خلاف يتعلق بالديون في السعودية يقترب من التسوية



الرياض/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن واحدا من أطول الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية يقترب من الحل، بعد أكثر من 12 عاما من الجدل بين مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، ودائنيها.


من جانبه، أوضح سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" أن "اقتراحا لإعادة هيكلة الدين قدم إلى المحكمة التجارية في الدمام هذا الأسبوع، بعد موافقة من لجنة دائنين"، لافتا إلى أن "الاقتراح يقضي بأن يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (نحو 1.93 مليار دولار) في تسويات، وهو ما يضاهي نحو 26 بالمئة من إجمالي مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار)"، حيث أنه من المتوقع أن يحدد قاض للتفليسات خلال 60 يوما موعدا لتصويت الدائنين، وقد تأتي التوزيعات عقب ذلك بوقت قصير.

وقال سايمون تشارلتون: "من الواضح أن هذا يحقق أفضل فائدة للدائنين، إنه يقدم عائدا أعلى بكثير من تصفية غير ودية، وأنا واثق أن الدائنين سيرون ذلك وسيجرون تصويتا ناجحا، وآمل بأن نبدأ التوزيعات في وقت لاحق من العام".

وفي تفاصيل الحديث عن هذا الخلاف وحيثياته، كشفت "رويترز" أن مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" ومجموعة "سعد،" وهي مجموعة سعودية مملوكة لرجل الأعمال البارز، معن الصانع، تلاحقان منذ تعثرتا في سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009، إذ دب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من العائلة، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.

وتضم لجنة دائني مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" بنوكا محلية وإقليمية ودوليةـ حيث أعلن تشارلتون أن حوالي ثلث ديونها يجرى تداوله لسنوات من جانب مكاتب تداول تابعة لبنوك وصناديق تحوط.

وبحسب "رويترز"، من بين التسويات البالغة 7.25 مليار ريال، ستأتي 5.2 مليار ريال من أصول الشركة، ونحو مليارين من المالكين.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" كانوا قد قدموا طلبا لإعادة هيكلة مالية في 2019 في إطار قانون الإفلاس في السعودية، الذي صدر في العام السابق لجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين، في حين أنه قبل القانون الجديد، لم يكن هناك تشريع حديث لمسألة الإفلاس في السعودية، مما كان يعني أن الخيارين الأساسيين أمام المتعثرين هما التصفية أو ضخ أموال.

#السعودية #مجموعة أحمد القصيبي واخوانه

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية: حكم "أبو مازن" انتهى ومعركة وراثته جارية خلف الكواليس بصمت

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

الجيش يستعد للمستوى "أ".. معاريف: "غزة مشكلة معقدة ويبدو أن العملية الأخيرة مجرد فاصلة صغيرة"

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

القسام يوجه رسالة للاحتلال في ذكرى عملية "زيكيم"

الأخبار الرئيسية

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

نفتالي بينت وخلفه صور للجنود غولدين وشاؤول

والدة الجندي الأسير منغيستو : لقد شعرت بالإهانة الشديدة من بينيت ؟

سس

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية