مدافع فرنسا يوافق على مغادرة برشلونة

وكالات / سما /

استجاب الفرنسي صامويل أوميتيتي مدافع برشلونة، للضغط الذي يتعرض له في النادي "الكتالوني"، من أجل الرحيل خلال الصيف.

وكانت تقارير صحافية, قد أكدت سابقا أن برشلونة طالب أوميتيتي بالرحيل، لكن الأخير رفض مناقشة العروض وتمسك بالاستمرار في "كامب نو".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي بدأ يستجيب لضغط برشلونة، ويخطط حاليا للرحيل عن النادي "الكتالوني".

وأوضحت "سبورت", أن أومتيتي شعر بإمكانية طرده من برشلونة، ودخوله في نزاع قانوني مع النادي، ما سيكسبه صورة سيئة على المستوى الدولي، من شأنها أن تسبب له مشاكل في العثور على عروض مستقبلية.

وبيّنت أن أوميتيتي يدرس العروض المتاحة في الوقت الحالي من أجل الرحيل عن برشلونة في "الميركاتو" الصيفي الجاري.

يشار إلى أن أوميتيتي لديه عقد مع برشلونة حتى 2023، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو.