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مسؤول ملف كورونا بالضفة: جميع الإصابات بطفرة "دلتا" طفيفة ولم يدخل المشفى سوى حالتين

السبت 10 يوليو 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول ملف كورونا بالضفة: جميع الإصابات بطفرة "دلتا" طفيفة ولم يدخل المشفى سوى حالتين



رام الله/سما/

أكد عفيف عطاونة مسؤول ملف كورونا جنوب الضفة المحتلة اليوم السبت ، ان الحالة الوبائية في الضفة المحتلة لازالت مستقرة نسبياً ، ولكن بحذر شديد خاصة في ظل وجود فيروس "دلتا" سريع الانتشار .

وعبر عطاونة خلال تصريحات لصوت فلسطين عن خشيته من انتشار الفيروس خلال الايام القادمة ، مشيراً الى ان الصحة تتابع الموضوع بهدوء وسط تحذيرات للمواطنين بأنهم قادرين على إنهاء الوباء بأخذ اللقاح في جميع مديرات الصحة وحتى نصل الى المناعة المجتمعية .

وطالب عطاونة بضرورة عدم نشر الاشاعات بشأن اللقاحات ، كون ان اللقاحات صحية ومناسبة للجميع .

وبشأن الحالة الصحية للمصابين بطفرة "دلتا" ، قال ان جميع من تم تسجيلهم بطفرة "دلتا " اصابتهم طفيفية ولم يدخل المشفى سوى حالتين فقط وتعافتا بشكل كامل مشيراً الى انه يتم حجر كافة الحالات التي يتم تشخص اصابات بطفرة دلتا .

#فيروس كورونا #وباء كورونا #طفرة دلتا

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