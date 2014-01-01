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"إسرائيل" تشدد قواعد الحجر للمسافرين مع ارتفاع إصابات بكورونا

السبت 10 يوليو 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تشدد قواعد الحجر للمسافرين مع ارتفاع إصابات بكورونا



القدس المحتلة/سما/

ستبدأ إسرائيل اعتبارًا من 16 تموز/ يوليو الجاري، بتشديد قواعد الحجر الصحي مرة أخرى على المسافرين الذين يدخلون البلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية أنه يتعين على الجميع -بمن فيهم الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين تعافوا من الفايروس- الخضوع 24 ساعة للحجر الصحي عند دخول البلاد، أو على الأقل حتى تصبح نتيجة اختبار الفايروس الفتاك في المطار جاهزة.


ولا يسمح حاليًا بدخول إسرائيل إلا لعدد محدود من السياح الذين تم تطعيمهم. وقالت الوزارة إنه يتعين الآن على كل من يأتي من الدول ذات التحذير الخاص بالسفر بسبب ارتفاع الإصابات بها، الخضوع لحجر صحي إضافي لمدة 10 أيام.

وكانت هناك في السابق استثناءات للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو أولئك الذين تعافوا من الفايروس.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بالفايروس زاد بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي حيث تم تسجيل 450 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة من بينها 39 حالة خطيرة.
ومعظم الحالات الجديدة هي من سلالة دلتا شديدة العدوى، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في الهند.

#الصحة الاسرائيلية

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