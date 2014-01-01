رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، بدء الزيارة الرسمية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الى تركيا لمدة ثلاثة أيام.

كما عنونت الصحف تأكيد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل جرائم حرب، إضافة لإصابة مئات المواطنين بجروح مختلفة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

لبنك: الاستيطان يشكل جرائم حرب.. حان الوقت لإفهام إسرائيل بأن احتلالها وازدراءها القانون الدولي لا يمكن أن يبقيا من دون محاسبة

الرئيس يبدأ زيارة رسمية الى تركيا تلبية لدعوة أردوغان

411 إصابة بينها 23 بالرصاص الحي خلال مواجهات في بيتا وأوصرين وقصرة وبيت دجن.. قمع مسيرات في كفر قدوم ومسافر يطا ومنطقة "الراس" بسلفيت وجرح العشرات.. الاحتلال يحرق مقتنيات مسجد ويصيب شابا بالرصاص جنوب جنين

وعائلة الأسير أحمد أبو جابر من كفر قاسم معزيًا بوفاة والدته.. الرئيس يهاتف الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان مهنئًا بالإفراج عنه

شاكيد: لن نجمد الاستيطان ولن نغير تصنيف أي من مناطق "ج"

غوتيرش يعرب عن قلقه من عمليات الهدم التي نفذتها اسرائيل في حمصة بالأغوار الشمالية

اشتية يعود الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتصاره

إحراق كاميرات مراقبة تابعة للاحتلال في بلدة سلوان

مسيرة "الأعلام الفلسطينية" في أم الفحم ووقفة احتجاجية بيافا ضد الإخلاء والتهجير

ناس شارع النجمة بعيني الياس حلبي

فريق برنامج "بيت للكل" يصل فلسطين

نعيم عفانة.. حكاية أول فصولها عذاب وآخرها عزة وكرامة

"الأيام":

عشرات الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة في عدة محافظات.. وإحراق مقتنيات مسجد جنوب جنين

الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

الرئيس يهاتف الأسير المحرر أبو عطوان مهنئًا بالإفراج عنه

.. واشتية يزوره ويهنئه بانتصاره

السعودية: غدًا الأول من شهر ذي الحجة وعيد الأضحى سيصادف يوم 20 تموز

مقرر أممي: على العالم أن يوضح لإسرائيل أن احتلالها لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن

شاكيد: لن نجمد الاستيطان ولن نغير تصنيف أي من مناطق "ج"

نشطاء إسرائيليون: نشعر بالخجل مما قامت به دولتنا في الأغوار

المئات يشاركون في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

الأمم المتحدة تطالب بوقف الهدم في حمصة البقيعة فورًا

مسؤولة أممية تحث إسرائيل على رفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير في يافا

الاحتلال يعتدي على المسيرة الأسبوعية في "الشيخ جراح"

35 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"القدس":

أكثر من 100 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات وتظاهرات ضد الاستيطان

الرئيس يبدأ زيارة رسمية الى تركيا

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وخطيب المسجد يحذر من مسربي العقارات

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: لن نجمد الاستيطان ولن نغير تصنيف أي من مناطق "ج".. نتنياهو أخلى موقع أفيتار مرتين ونحن سنقيم مستوطنة مكانه

الرئيس يهاتف الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان مهنئا بالإفراج عنه

اشتية يعود الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتصاره

الحكومة: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من ثبت تقصيره أو إهماله بموضوع اللقاحات

"بتسيلم": إسرائيل ترتكب جريمة حرب في وضح النهار

بدء تسويق 104 وحدات سكنية جديدة في مستعمرة "معاليه أدوميم"

غوتيرش يعرب عن قلقه من عمليات الهدم الإسرائيلية

بلينكن يعرب للإسرائيليين عن قلقه إثر هدم منزل المواطن الأميركي الفلسطيني منتصر شلبي

81 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة