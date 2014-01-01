  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

السبت 10 يوليو 2021 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 7 إلى 10 ك = 1 شيكل
خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 4 ك = 10 شيكل 

بطاطس بلدية: 8 إلى 10 ك = 10 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

ورق عنب  = 2 شيكل للوقية 

فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

ثومة (وقية): 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل 

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

كيوي: 1ك = 7 شيكل

شمام 8ك = 10 شيكل 

عنب أسود 1ك = 8 شيكل  

رمان 1ك = 6 شيكل 

بطيخ 10 ك = 10 شيكل 

خوخ 1 ك = 6 شيكل  

مشمش 1 ك = 8 شيكل  

سنطروزة 1ك = 5 شيكل 

مانجا 1ك = 6 شيكل  

عنب 1ك = 4 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 12 شيكل الكرتونة 

دجاج: 10 إلى 12 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد 

#اسعار الخضراوات والفواكه #سعر اللحوم في غزة #سعر الدواجن في غزة

الأكثر قراءة اليوم

الجيش يستعد للمستوى "أ".. معاريف: "غزة مشكلة معقدة ويبدو أن العملية الأخيرة مجرد فاصلة صغيرة"

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

القسام يوجه رسالة للاحتلال في ذكرى عملية "زيكيم"

شاكيد توضح سياسة حكومة بينت بشأن الاستيطان بالضفة والقدس: لن نغيّر تصنيف أيّ من مناطق "ج"

تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)

الكشف عن موعد عيد الاضحى المبارك

وفاة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات

الأخبار الرئيسية

سس

هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

بضائع

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

بدنا

صحيفة :أحداث 2014 "بدنا نعيش" كانت أكبر التحديات التي واجهتها المقاومة وحماس

مسؤولون "إسرائيليون": هادي عمرو يتوجه الأحد المقبل إلى القدس لبحث هذه الملفات!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية