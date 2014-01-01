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حيفا: مقتل رجل وشقيقته في قرية إبطن وإصابة شابين بجراح خطيرة

السبت 10 يوليو 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: مقتل رجل وشقيقته في قرية إبطن وإصابة شابين بجراح خطيرة



القدس المحتلة/سما/

قُتل رجل وشقيقته في أعقاب شجار وقع في قرية إبطن، فجر اليوم السبت.

وأفادت مصادر طبية أن القتيل يبلغ من العمر 56 عامًا، وتعرض لإطلاق نار في أعقاب شجار في القرية، فيما قتلت شقيقته نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، بالإضافة إلى سيدة تعرضت لإطلاق نار (43 عامًا) ووصفت إصابتها بالمتوسطة، ونقلت إلى مستشفى رمبام في حيفا.

وأوضحت المصادر الطبية أنها أعلنت وفاة الرجل في المكان، فيما أعلنت عن وفاة شقيقته في المستشفى في حيفا، والتي أكدت المصادر أنها تعرضت للضرب والاعتداء الجسدي العنيف، وتوفيت نتيجة ذلك.

وأعلنت الشرطة أنها تحقق في خلفية الجريمة، وأنها تبحث عن المنفذين .

إصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة في شجار قرب حيفا

وفي جريمة منفصلة، قالت مصادر طبية إن شابين أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة إثر شجار وقع في موقف سيارات أحد الشواطئ في بلدة كريات حاييم قرب حيفا،

وذكرت أن شابا يبلغ من العمر 22 عامًا إصاباته خطيرة وحالته حرجه نتيجة تعرضه للطعن، والشاب الثاني يبلغ من العمر 25 عامًا وحالته متوسطة.

وأوضحت أن الإصابات نتيجة شجار مع شبان يهود بحسب شهود.

51 قتيلا منذ مطلع العام

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 51 قتيلا في أعقاب الجريمة الأخيرة، فجر السبت، في إبطن.

#ابطن #حيفا

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