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الطقس: استمرار الأجواء الحارة

السبت 10 يوليو 2021 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار الأجواء الحارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، حارًا نسبيا الى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين اليوم #حالة الطقس اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

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