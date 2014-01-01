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ما حقيقة انفصال محمد صلاح عن زوجته ؟

السبت 10 يوليو 2021 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة انفصال محمد صلاح عن زوجته ؟



لندن/سما/

علق النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أخبار انفصاله عن زوجته المصرية ماجي.


ونفى "الفرعون" صلاح شائعات انفصاله عن زوجته، بعد أن قام بحذف عدة صور لها عن حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".


 

وفتح حذف الصور تكهنات واسعة حول انفصال قائد ليفربول عن زوجته، الأمر الذي نفاه الفرعون عبر نشر صور جديدة له برفقتها.


وظهر صلاح في الصور رفقة ابنتيه مكة وكيان على شاطئ البحر.


 

ومن جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول قرر بدء محادثات تجديد عقد مهاجمه محمد صلاح، وحسم مستقبل الفرعون في أقرب وقت ممكن، حيث ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2023.

وأوضحت الصحيفة، أن محمد صلاح لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

#محمد صلاح #حقيقة انفصال محمد صلاح عن زوجته

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