أكثر من 400 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وقصرة جنوب نابلس

نابلس/سما/

أصيب أكثر من 400 مواطن اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحافي، بأن إجمالي الإصابات التي تعاملت معها طواقمه اليوم، في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس شمال الضفة هي 411 إصابة.

ووفق الهلال الأحمر، فإن بين الإصابات 23 إصابة بجروح بالرصاص الحي، و260 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و70 إصابة بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و58 إصابة نتيجة السقوط والحروق وإصابات أخرى.



واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد أن أدى المواطنون صلاة الجمعة، في منطقة كرم نمر وتوجهوا بمسيرة نحو جبل صبيح رفضا لبؤرة “أفيتار” الاستيطانية التي أقيمت قبل أكثر من شهرين على قمة الجبل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما شاركت طائرات مسيرة بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين.

وأغلقت جرافات الاحتلال في ساعات الصباح جميع الطرق المؤدية لجبل صبيح بالسواتر الترابية، في محاولة لعرقلة وصول المتظاهرين للمشاركة بالمسيرة.

كما اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية بقرية أوصرين جنوب نابلس، يوم الجمعة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع عدة إصابات بالرصاص وبحالات اختناق عولجت ميدانيًا، وتم اعتقال أحد الشبان.

واندلعت مواجهات عنيفة عند المدخل الشرقي لبلدة قصرة جنوب نابلس، اليوم الجمعة، حيث نظم المواطنون وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد فريد حسن.

وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز، ما أوقع إصابات بالرصاص وبقنبلة غاز، وعشرات حالات الاختناق.

وقمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية الرافضة لإقامة البؤرة الاستيطانية في قرية بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت باتجاهها قنابل الغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.