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مادة غذائية تمنع تجلّط الدم وتطيل العمر

السبت 10 يوليو 2021 06:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مادة غذائية تمنع تجلّط الدم وتطيل العمر



وكالات

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الأسماك يمكن أن تخفض من خطر تجلط الدم وتطيل العمر.


ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الأسماك تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 ، التي تساعد على تخفيض الالتهابات. وأن نسبة هذه الأحماض الدهنية في الأسماك البحرية أعلى مما في الأسماك النهرية. كما تحتوي على فيتامين D .


ويشير غينسبورغ، إلى أن الأسماك النهرية تحتوي على نسبة جيدة من مجموعة فيتامين В وحمض الفوليك. كما تحتوي على فيتامينات مسؤولة عن تنظيم مستوى الكوليسترول وتخفيض خطر تجلط الدم.

ويقول، "أظهرت نتائج مجموعة دراسات علمية، أن تناول السمك 2-3 مرات في الأسبوع يساعد على إطالة العمر بمعدل 3.5 سنة. أما تناول اللحوم بنفس الوتيرة، فعلى العكس يخفض متوسط العمر المتوقع بنفس عدد السنوات".

ويضيف مؤكدا، تحتوي الأسماك على نسبة جيدة من فيتامين Е الذي له تأثير مجدد.

ومن جانبه يقول الدكتور سيرغي أغابكين، "أظهرت نتائج دراسات علمية، أن الأشخاص الذي يتناولون الأسماك البحرية بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع، ينخفض عندهم خطر احتشاء عضلة القلب إلى النصف تقريبا مقارنة بالآخرين.

ويضيف، الأسماك سهلة الهضم ولا ينصح بقليها، بل من الأفضل طهيها على البخار أو شويها باستخدام ورق القصدير.

المصدر: نوفوستي

#تجلط الدم #اطالة العمر #الاحماض الدهنية

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