دولة الخيمة : سيرة سياسية للقذافي ..مجاهد البوسيفي

القاهرة/سما/



كتاب جديد صدر هذا العام ضمن فعاليات الدورة (٥٢) لمعرض القاهرة للكتاب، منشورات (ضفاف، الاختلاف). يقع الكتاب في (٣٢٨) صفحة، قدم فيها الكاتب المتألق مجاهد البوسيفي عرض بانورامي لسيرة العقيد القذافي في الحكم، استهلها بنبذة عن تاريخ ليبيا منذ عهد القره مانليين مرورًا بالحركة السنوسية الى استقلال ليبيا وصولا الى عهد سبتمبر، متناولًا مراحله بمختلف إسقاطاتها. جهد كبير استغرق سنوات، ابتدأه في مراكش (٢٠١٤) واختتمه فِي برشلونة هذا العام (٢٠٢١).

لغة الكتاب سلسة ومحكمة، واضحة وسهلة القراءة، فصول تعرض كل مرحلة بحقائق تأريخية موثقة، ونظرة تحليلة عميقة لدواعي تلك الظواهر والاشخاص الذين أثروا فيها. جريدة الشرق الاوسط نشرت اقتباسات من فصول الكتاب قبل شهرين، وابرزت اهتمام واسع بمحتواه.