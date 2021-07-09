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الرئيس الإسرائيلي الجديد ينعى جيهان السادات باللغة العربية

الجمعة 09 يوليو 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي الجديد ينعى جيهان السادات باللغة العربية



القدس المحتلة / سما /

عى الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق التي فارقت الحياة اليوم.

وكتب هرتسوغ في تغريدة باللغة العربية: "حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل".

وأضاف: "كما شاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل. أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بتعازي للرئيس والشعب المصري".

وكان مصدر من أسرة الرئيس الراحل أنور السادات كشف أن السيدة جيهان السادات توفيت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ بعد أن تحسنت خلال الأيام الماضية، و تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

#الرئيس الاسرائيلي #إسحاق هرتسوغ #جيهان السادات #مصر #انور السادات

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