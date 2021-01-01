يوسي كوهين يترأس مجموعة الاتصالات اليابانية "سوفت بنك" في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك كورب جروب تعيين الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين(59عاما) للمشاركة في إدارة استثمارات المجموعة في إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة" غلوبس بيزنس" اليومية.

قال كوهين لصحيفة"غلوبس بيزنس" :" لقد كانت سوفت بنك رائدة في اتباع نهج جديد للاستثمار في التكنولوجيا وأنشأت أكبر نظام بيئي في العالم لأبطال التكنولوجيا الناشئة" وأضاف: "إن التكنولوجيا المتطورة وثقافة ريادة الأعمال في إسرائيل تجعلها ملائمة بشكل طبيعي لرؤية سوفين بنك الاستثمارية وأنا أتطلع إلى مساعدة الشركات الناشئة على النمو في المنطقة وحول العالم".

ومن جهته قال الشريك الإداري في سوفيت بنك، ياني بيبيليس، لصحيفة "غلوبس بيزنس" عندما التقينا بالسيد كوهين كنا متحمسين على الفور لفرصة العمل معًا. إنه مرتبط جيدًا بالصناعة الإسرائيلية بشكل عام، إنه شخص رواد الأعمال والمؤسسون يمكن التعرف عليه ومن يمكن أن يكون نقطة محورية بالنسبة لنا" واضاف "من الواضح أن علاقتها بالصناعة الإسرائيلية وقدرتها على عبور العلاقات الدولية فعالة في كونها قادرة بشكل أساسي على المساعدة في ربط رواد الأعمال هؤلاء على مستوى العالم بالنظام البيئي للذكاء الاصطناعي"

يذكر أن كوهين ينضم بهذا الاتفاق إلى واحدة من أكبر الشركات المستثمرة في قطاع التكنولوجيا في العالم في عام لافت بالنسبة لصناعة التكنولوجيا في إسرائيل.

ونجحت الشركات الناشئة الإسرائيلية في مجال التكنولوجيا في جذب استثمارات قياسية خلال العام الحالي من خلال سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي لأسهمها خلال الشهور القليلة المنصرمة وكانت مجموعة سوفت بنك قد وقعت عددا من صفقات الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية منها الحصول على حصة في شركة ريديز لقواعد البيانات وليمونادي للتأمين والمسجلة في البورصة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن كوهين الذي تولى رئاسة الموساد لنحو 5 سنوات ولعب دورا بارزا في الحرب الإسرائيلية السرية ضد إيران وفي تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة العربية، سيلعب بشكل مبدئي دور مستشار لصندوق الرؤية "فيجن فاند" للاستثمار التابع للمجموعة اليابانية.