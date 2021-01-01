  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاروري: قيادة المقاومة سمعت نداء عائلة شلبي بأن تكون حريته ضمن أي صفقة تبادل

الجمعة 09 يوليو 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: قيادة المقاومة سمعت نداء عائلة شلبي بأن تكون حريته ضمن أي صفقة تبادل



رام الله / سما /

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالضفة الغربية، صالح العاروري، زوجة الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة.

وثمن العاروري موقف زوجة شلبي بعد أن هدم الاحتلال منزل العائلة صباح اليوم، كما هنأ العاروري في اتصال هاتفي القيادي في الحركة الشيخ حسن يوسف، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وعبر العاروري عن فخره واعتزازه بعائلة الأسير شلبي التي ضربت مثالا رائعا في الصبر والتحدي للاحتلال، مؤكدا أن موقفها يليق بجهاد شعبنا وتضحياته.

وأكد العاروري خلال الاتصال أن "قيادة المقاومة قد سمعت نداء عائلة شلبي بأن تكون حريته ضمن أي صفقة تبادل، وهي ما زالت على وعدها بإنجاز صفقة تبادل مشرفة تضمن الحرية لجميع أسرانا".

 

#صالح العاروري #حركة حماس #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية #منفذ عملية زعترة #الاسير منتصر شلبي #زوجة الاسير منتصر شلبي

الأكثر قراءة اليوم

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

نتنياهو يرد على شخص دعا إلى قتل بينيت ولابيد

مستشار مقرب من سلطات الإمارات يتحدث عن "ضربات تحت الحزام" من السعودية

اسعار العملات مقابل الشيكل

طبيب من البريج يحصل على المرتبة الرابعة على مستوى الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

جثة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة... كيف نجا حراسه من الرصاص؟

البحث عن شاب من رهط فقدت آثاره في البحر قرب غزة

الأخبار الرئيسية

الجيش اللبناني

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

صحيفة اسرائيلية: حكم "أبو مازن" انتهى ومعركة وراثته جارية خلف الكواليس بصمت

الجيش يستعد للمستوى "أ".. معاريف: "غزة مشكلة معقدة ويبدو أن العملية الأخيرة مجرد فاصلة صغيرة"

الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

الاعلام العبري : بينت التقى سرا بالعاهل الأردني في عمان الأسبوع الماضي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية