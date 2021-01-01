الاحتلال يصيب شاباً في جبع ويمنع أداء الجمعة بمسجد “ترس الله”

جنين / سما /

أصيب ظهر اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، عقب منع قوات الاحتلال المواطنين من أداء صلاة الجمعة في مسجد “ترس الله “، الواقع في الأراضي المحررة بين جبع وعجة، وأطلقت الأعيرة المعدنية والمطاطية والقنابل الغازية لتفريق المصلين، وأضرمت النار في مقتنيات المسجد والأعلام التي تزين جدرانه.

وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن الشاب قصي صلاح سليم خليلية (19 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الساق خلال المواجهات التي اندلعت بين الشباب وقوات الاحتلال على مدخل أراضي” ترس الله” المحررة التي اقتحمها الاحتلال مع وقت صلاة الجمعة ومنع الصلاة فيها وأضرم النار في مقتنيات مسجدها، ونقلت طواقم الاسعاف الجريح لمستشفيات مدين جنين للعلاج.

جاء ذلك، خلال اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال للمنطقة التي أخليت من المستوطنين خلال الانسحاب الاسرائيلي الأحادي الذي شمل مستوطنات قطاع غزة وأربعة مستوطنات في محافظة جنين.

وقد اندلعت في الموقع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا المسجد وأحرقوا مقتنياته والاعلام الفلسطينية.