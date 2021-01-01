  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

الجمعة 09 يوليو 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم



القدس المحتلة / سما /

شارك المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة في مسيرة الأعلام الفلسطينية بالمدينة بعد ظهر اليوم، الجمعة؛ بدعوة من القوى الوطنية والحراكات الشعبية والشبابية.

وانطلقت المسيرة من حي عين النبي في أم الفحم سيرا على الأقدام نحو حي الشاغور وسط المدينة.

ورفعت المئات من الأعلام الفلسطينية من قبل المشاركين، بالإضافة إلى ارتدائهم الكوفيات وإطلاق هتافات وشعارات وطنية فلسطينية.

وجاءت هذه المسيرة ردا على اعتداءات عناصر الشرطة والمستوطنين المستمرة في الشيخ جراح وسلوان والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما تنديدا باستمرار وتكثيف الاستيطان واستهداف الشباب المستمر في الداخل الفلسطيني.    "عرب 48"

#أهالي أم الفحم #مسيرة الأعلام الفلسطينية #الداخل المحتل #اراضي 48 #حي الشيخ جراح #القدس

الأكثر قراءة اليوم

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

نتنياهو يرد على شخص دعا إلى قتل بينيت ولابيد

لأول مرة منذ سنوات.. بينيت اجتمع سرا بالملك عبد الله في عمّان

مستشار مقرب من سلطات الإمارات يتحدث عن "ضربات تحت الحزام" من السعودية

اسعار العملات مقابل الشيكل

طبيب من البريج يحصل على المرتبة الرابعة على مستوى الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

جثة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة... كيف نجا حراسه من الرصاص؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: حكم "أبو مازن" انتهى ومعركة وراثته جارية خلف الكواليس بصمت

الجيش يستعد للمستوى "أ".. معاريف: "غزة مشكلة معقدة ويبدو أن العملية الأخيرة مجرد فاصلة صغيرة"

الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

الاعلام العبري : بينت التقى سرا بالعاهل الأردني في عمان الأسبوع الماضي

وزيرة الصحة: لا وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و152 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية