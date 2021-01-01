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الهلال الأحمر : 84 اصابة في مواجهات جبل صبيح بينها 8 بالرصاص الحي

الجمعة 09 يوليو 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر : 84 اصابة في مواجهات جبل صبيح بينها 8 بالرصاص الحي



نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بعد ظهر اليوم الجمعة بجروح مختلفة بينها اصابة بالصدر وصفت بفوق المتوسطة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومئات المواطنين على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع 84 اصابة بجروح مختلفة بينها 8 إصابات بالرصاص الحي أحدها لشاب عشريني في منطقة الصدر تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

واضاف جبريل أن قوات الاحتلال استهدفت طواقم الإسعاف والطوارئ بشكل مباشر مما أدى اصابة احد المتطوعين برصاصة مطاطية في الصدر .

وأكد جبريل أن 55 اصابة تم التعامل معها نتجية حالات الاختناق بالغاز و10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و10 إصابات نتجية وقوع تم نقل عدد منها للمستشفى الميداني لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية فلسطينية لمعا أن قوات الاحتلال استخدمت طائرات "دورون" لالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين الذي وصل عدد كبير منهم على بعد أمتار من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال استدعت عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان بسبب كثافة المواجهات المندلعة بين الشبان .

#اصابات بالاختناق #مواجهات #جبل صبيح #بلدة بيتا

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