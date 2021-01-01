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إسرائيل تقرر النظر في إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات كورونا

الجمعة 09 يوليو 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر النظر في إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات كورونا



القدس المحتلة /سما/

قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الجمعة، النظر في إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في إسرائيل.

وأوضح ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم طرح مشروع قرار في هذا الخصوص خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي ستعقد يوم الأحد في الكنيست.

وأشار البيان إلى أن الفريق الذي سيتم تشكيله بعد موافقة الحكومة عليه، سيقوم بإجراء مشاورات منظمة مع المهنيين، من أجل صياغة أفضل طريقة لإنشاء المصنع.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 450 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 71,261 اختبارًا يوم أمس، وكانت نسبة الفحوصات الايجابية بينها 0.7% وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 845,123 إصابة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 3,691، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 6,434 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 39 إصابة تعد خطيرة منها 16 إصابة حرجة، بينما يوجد 12 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتلقى 5,712,644 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بينما تلقى 5,189,094 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح.

#نفتالي بينت #اسرائيل #لقاح كورونا #مصنع انتاج لقاح كورونا #كورونا في إسرائيل

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