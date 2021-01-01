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الرئيس عباس يهاتف الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان

الجمعة 09 يوليو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان



رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، مهنئا إياه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانتصاره على سجانيه.

وأشاد الرئيس بصمود أبو عطوان الذي يعتبر عنوانا للصمود والتحدي، في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، واصفا إياه بالنموذج المشرف للشباب الفلسطيني المناضل.

وأكد الرئيس أن قضية الأسرى، على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعا بالحرية.

من جانبه، شكر الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان الرئيس على اهتمامه بقضيته، ومتابعته لإضرابه عن الطعام منذ اللحظة الأولى ولغاية الإفراج عنه.

وكان الأسير أبو عطوان قد انتزع حريته أمس من سجّانيه بعد 65 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، ونقل إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.
 

#الرئيس عباس #الغضنفر أبو عطوان

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