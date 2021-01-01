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الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

الجمعة 09 يوليو 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي



رام الله /سما/

أصدرت المديرية العامة للشرطة، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا للرأي العام، بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي.

وأفادت الشرطة في بيانها، بأنه وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر الجمعة ضبطت دورية للشرطة وفي إطار متابعتها للمركبات غير القانونية والمركبات التي تقوم بالتفحيط وإزعاج المواطنين مركبة مشتبه بقانونيتها في منطقة عين مصباح وفي هذه الأثناء لاحظوا قيام مركبة أخرى بالتجاوز عنهم بسرعة جنونية وقطعت الإشارة الضوئية حمراء فأوقفتها دورية الشرطة.

وقالت الشرطة، إنه تم نقل المركبة لمقر المرور لعمل مخالفات للسائق ولكن بمجرد وصوله والتحقق من شخصية السائق وانه شقيق الشهيد مهند الحلبي تم إخلاء سبيله فورا دون أي إجراء وقد اعتذر عن تصرفه وشكر الضباط على مراعاته والاكتفاء بالتنبيه عليه.

وأكدت الشرطة، أن الأمن الداخلي في شرطة محافظة رام الله والبيرة فتحت تحقيقًا للوقوف على تفاصيل الحادثة.

واستهجنت الشرطة، الأخبار المغرضة التي تستهدف الشرطة والأجهزة الأمنية والقائمة على تغيير الحقائق والافتراء، وتتساءل لمصلحة من يتم ذلك.

#الشرطة الفلسطينية #الشهيد مهند الحلبي

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