تعطل سيارة وزير إسرائيلي سابق على الحدود الإيرانية الأذربيجانية في مهمة غير معروفة

القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزيرا إسرائيليا سابقا تعطلت سيارته على الحدود الإيرانية الأذربيجانية، خلال زيارة للأخيرة، في مهمة غير معروفة.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "جويش نيوز"، اليوم الجمعة، أن وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، آيوب قارا، علقت سيارته على الحدود الإيرانية الأذربيجانية بعد مشكلة فنية في السيارة التي كانت تقله، لعدة ساعات، وتم إنقاذه من قبل ممثلي الحكومة والجيش في أذربيجان.

وأكد الموقع أن قارا كان يقوم بجولة على الحدود الفاصلة بين أذربيجان وإيران هذا الأسبوع، وتعطلت سيارته على طريق غير ممهد، وفي منطقة معروف بأنها مليئة بالألغام التي خلفها الجيش الأرمني المنسحب من تلك المنطقة، التي أفاد قارا بأنها تشبه لبنان، بدعوى أنها مليئة بالألغام وليست ممهدة للعيش، وتحتاج إلى إعادة إعمار.

وقال الموقع الإخباري أن مهمة وزير الاتصالات السابق في زيارته لأذربيجان ليست معروفة بعد، لكنه أشار إلى أن قارا والذي شغل من قبل منصب وزير تطوير النقب والجليل، قد أعرب عن أمنيته في إعادة بناء تلك المنطقة التي تقع على الحدود بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، بهدف عودة اللاجئين من أذربيجان إليها.

وقدم الوزير الإسرائيلي نصيحته إلى الحكومة الأذربيجانية بضرورة تدشين "كيبوتسات" أو مستوطنات في تلك المنطقة، بدعوى أن هذه الطريقة تشبه الطريقة التي تم بناء الكيان الإسرائيلي بها، معربا عن أمله في قبول تلك الحكومة مشاركة كيانه في إزالة الألغام وإعادة إعمار المنطقة، وتقديم أي تكنولوجيا تطلبها أذربيجان.