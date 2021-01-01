البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار

رام الله /سما/

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان اعلان صندوق التقاعد الأكبر في النرويج KLP سحب استثماراته في جميع الشركات العالمية والإسرائيلية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية يمثل انتصارا بارزا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلية، بما فيها شركات كبرى مثل موتورولا وألستوم وبنوك عديدة، ويمثل نتيجة إيجابية لنشر قائمة الشركات العاملة في المستعمرات الاستيطانية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتوقع البرغوثي أن يؤدي هذا القرار إلى موجة جديدة من حملات المقاطعة خاصة في ظل تعاظم الوعي العالمي بعد معركة القدس للطابع العنصري للمنظومة الإسرائيلية.