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الاعلام العبري : بينت التقى سرا بالعاهل الأردني في عمان الأسبوع الماضي

الجمعة 09 يوليو 2021 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : بينت التقى سرا بالعاهل الأردني في عمان الأسبوع الماضي



القدس المحتلة/سما/

في خطوة غير مسبوقة منذ خمس سنوات، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بنيت سراً، الأسبوع المنصرم بالعاهل الأردني عبد الله بن الحسين في قصره في عمان حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي سابق.
 
 وبحسب مراقبين فإن اللقاء يبشر بعودة المياه إلى مجاريها بين البلدين واستئناف الحوار بعد فترة اتسمت بالتوتر الشديد بلغ حد القطيعة بين الملك عبد الله ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
 
واستنادا إلى وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وصف هذا المسؤول أجواء تلك الزيارة بالإيجابية إلى حد كبير. وعلم أيضاً أن بنيت بادر إلى تبليغ الملك بنفسه عن استعداده للمصادقة على الصفقة التي تنص على زيادة حصة توزيع المياه للأردن من قبل إسرائيل. وقد تم التوقيع على الصفقة بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

يشار إلى أنه لم يصدر أي تعقيب عن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي حول هذا الخبر.

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