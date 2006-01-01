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وزيرة الصحة: لا وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و152 حالة تعاف

الجمعة 09 يوليو 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: لا وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و152 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و152 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، الخليل 2، قطاع غزة 73".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 2، الخليل 2، قطاع غزة 148".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  541,515 بينهم 388,876 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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