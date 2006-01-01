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غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة

الجمعة 09 يوليو 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة



رام الله / سما /

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  إسرائيل إلى وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك تعقيبا على هدم إسرائيل الأربعاء، ممتلكات فلسطينيين بلدة حمصة البقيع (المنطقة ج).

أريد فقط أن أطلعكم على أن ممثلين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء ، بالأمس ، سعوا للوصول إلى مجتمع حمصة البقيع، لكن الجيش منعهم من الوصول أثناء عمليات الهدم. ولم يُسمح بدخول أي مساعدة وكان فريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد دخل وطلبت القوات الإسرائيلية مغادرة الموقع".

وقال دوجاريك: "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الممتلكات الفلسطينية (لم يحددها) أمس في التجمع البدوي في حمصة البقيع في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة".

وأردف دوجاريك: "يجدد الأمين العام دعوته للسلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

ويرى غوتيريش، بحسب دوجاريك، أن "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".

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