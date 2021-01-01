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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

الجمعة 09 يوليو 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي



رام الله / سما /

​افادت دائرة الارصاد الجوية  ان الجو  اليوم الجمعة سيكون حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون  الجو حارا يوم السبت نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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