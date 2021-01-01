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نتنياهو يرد على شخص دعا إلى قتل بينيت ولابيد

الخميس 08 يوليو 2021 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على شخص دعا إلى قتل بينيت ولابيد



القدس المحتلة /سما/

شهد مؤتمر نظمه حزب "الليكود" الإسرائيلي واقعة غير عادية، اليوم الخميس، بعد أن دعا أحد الشباب الحاضرين رئيس الحزب بنيامين نتنياهو إلى "قتل" مسؤولين كبيرين في الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن أحد الأشخاص صاح خلال المؤتمر: "بينيت ولابيد يجب أن يموتا"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد.

ورد نتنياهو على الشاب قائلا: "إذا تم إرسالك هنا لتأدية مهمة، فلقد أنجزت عملك... وإذا لم تكن كذلك، فأنت مجرد أحمق"، مضيفا أن ما قاله الشاب "غير مقبول".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جهاز الأمن العام "الشاباك" استجوب الشاب، قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق.

#حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #يائير لبيد #نفتالي بينت

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