  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهاتف والدة الأسير الغضنفر

الخميس 08 يوليو 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف والدة الأسير الغضنفر



رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، والدة الأسير الغضنفر أبو عطوان، مهنئًا بانتصاره في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاعه حريته من سجّانيه بعد 65 يومًا من إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأكد الرئيس عباس أن الغضنفر قدم نموذجًا عن صمود شعبنا في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، مشددًا أن قضية الأسرى هي أولوية لدى القيادة الفلسطينية حتى ينعموا جميعًا بالحرية.

بدورها، شكرت والدة الأسير الغضنفر، الرئيس على متابعته الحثيثة لقضية نجلها منذ اليوم الأول لإعلانه الإضراب عن الطعام، مثمنةً الجهود التي يبذلها مع كافة الأطراف الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للإفراج عن كافة الأسرى، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري نهائيا باعتباره مخالفا للقوانين والمعاهدات الدولية.

#الرئيس عباس #الاسير الغضنفر أبو عطوان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

حمـاس تهدد جنود الاحتلال: يمكننا الوصول إليك..لا تكن بطلًا وبالنهاية مصيرك القتل

التنمية بغزة توضح حقيقة موعد صرف الشؤون وآلية المنحة القطرية

فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد من الكونغرس الأميركي: لن نجري الانتخابات بدون القدس

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

الملك عبد الله وبينت

لأول مرة منذ سنوات.. بينيت اجتمع سرا بالملك عبد الله في عمّان

بعد 65 يوما.. الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان ينتصر في معركة الامعاء الخاوية

وزارة الصحة التونسية: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية