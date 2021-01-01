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تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد من الكونغرس الأميركي: لن نجري الانتخابات بدون القدس

الخميس 08 يوليو 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد من الكونغرس الأميركي: لن نجري الانتخابات بدون القدس



رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم 11 عضوًا يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جريجوري ميكس.

وأطلع الرئيس، أعضاء الكونغرس الأميركي، على آخر مستجدات الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية من خلال طريق المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وأشار الرئيس، إلى ضرورة القيام بخطوات عملية لإعطاء الشعب الفلسطيني الأمل بتحقيق السلام من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

كما تطرق الرئيس، إلى العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية الجديدة، حيث عبر الرئيس عن ارتياحه للتواصل مع الرئيس جو بايدن حول عدد من القضايا وعلى رأسها الالتزام بحل الدولتين، والعمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، واحترام الوضع القائم في الحرم الشريف بالقدس، والتأكيد على رفض توسيع الاستيطان، ورفض الإدارة الأميركية الخطوات الأحادية من قبل أي طرف.

وأكد الرئيس، استعداد الجانب الفلسطيني لتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الأميركية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، خاصة مع استعداد الجانب الأميركي لإعادة فتح القنصلية الأميركية التي أنشئت منذ العام 1844.

وقد أجاب الرئيس، على جميع الأسئلة من أعضاء الكونغرس المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية، وقضية ما يسمى بالتحريض، وعدد من القضايا الأخرى.

وأكد الرئيس أننا أنشأنا مؤسساتنا الوطنية على أساس سيادة القانون وسنواصل العمل من أجل ذلك.

وفيما يتعلق بقضية الانتخابات، أكد الرئيس الموقف الفلسطيني الملتزم بإجراء الانتخابات، في الوقت الذي ترفع فيه إسرائيل العقبات أمام إجرائها في مدينة القدس الشرقية.

وقال الرئيس: لن نجري الانتخابات بدون القدس، لأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على استمرار الحوار والتواصل لمناقشة كافة القضايا بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الأميركية.

#الرئيس عباس #الكونغرس الأميركي #الانتخابات الفلسطينية

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