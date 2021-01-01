الجهاد: انتصار الأسير أبو عطوان دليل عجز العدو أمام قوة الحق

غزة /سما/

بارك الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، انتصار الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي حققه في مواجهة السجان الصهيوني.

وقال سلمي في تصريح صحفي "إن هذا الانتصار يدلل على قدرة الشعب الفلسطيني على قهر الاحتلال وإثبات عجزه أمام قوة الحق وعدالة القضية الفلسطينية".

وأضاف: "لقد أثبتت إرادة البطل الغضنفر أنه ما من سبيل غير سبيل المواجهة لانتزاع الحقوق ، وجسدت الانحياز لنهج الشيخ خضر عدنان و أكدت مجدداً على أن حرية الإنسان هي أغلى من كل شيء".

وتابع: " نبارك لعائلة المجاهدين آل أبو عطوان الذين نعتز بهم وبتضحياتهم مع كل عوائلنا وعشائرنا الصامدة على امتداد فلسطين وفي الشتات" .