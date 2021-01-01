مواجهات بعد قمع وقفة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد حسن في قصرة

نابلس /سما/

اندلعت في بلدة قصرة جنوب نابلس، مساء اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال التي قمعت وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد فريد حسن.

ونظم المئات من اهالي قصرة مسيرة انطلقت من وسط البلدة وتوجهت الى المدخل الشرقي بالفقرب من مستوطنة “مجداليم”، وأغلقوا المدخل بالإطارات المطاطية المشتعلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين بالوقفة، ما أدى لوقوع إصابات بين المواطنين.

يذكر أن الشاب محمد حسن اصيب بجراح حرجة خلال التصدي لهجوم شنه المستوطنون على أطراف قصرة السبت الماضي، واستشهد بعد نقله لمستشفى “بلنسون” متأثرا باصابته، واحتجز الاحتلال جثمانه ويرفض تسليمه لذويه.