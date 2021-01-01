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لجان المقاومة: انتصار الغضنفر يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب

الخميس 08 يوليو 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: انتصار الغضنفر يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب



غزة /سما/

باركت لجان المقاومة للأسير البطل الغضنفر أبوعطوان انتصاره على السجان الإسرائيلي في معركة الامعاء الخاوية التي استمرت "65" يوما.

وأكدت في تصريح صحفي، أن انتصار الأسير الغضنفر على السجان يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب وأن "إرادة شعبنا وثباته وصموده تثبت عجز الاحتلال مهما كانت القوة التي يمتلكها".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة دعمهم ومساندتهم للأسرى الذي يتعرضون لأبشع الجرائم ضد الإنسانية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات ذراعنا العسكري الوية الناصر صلاح الدين وكافة فصائل المقاومة للشعب الفلسطيني حتى تحقيق حريتهم.

#لجان المقاومة #الاسير الغضنفر أبو عطوان

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