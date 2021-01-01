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قطر تبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على سياسة السفر والعودة

الخميس 08 يوليو 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على سياسة السفر والعودة



الدوحة /سما/

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تطبيق إجراءات جديدة لضمان استمرار تسهيل عملية الدخول إلى دولة قطر عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وذلك للمسافرين ممن استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا كورورنا بلقاحات معتمدة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة القطرية اليوم، سيتم تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات والتدابير الاحترازية على المواطنين والمقيمين والزوار والتي تم استحداثها بهدف الحصول على تجربة سفر سهلة وآمنة مع الحفاظ على الصحة العامة بالدولة والإجراءات المتخذة سابقاً للحد من انتشار فيروس كورونا .

وبحسب البيان سيتعين على المسافرين القادمين إلى قطر من جميع المنافذ، التسجيل الإلكتروني المسبق على موقع احتراز الخاص ببيانات المواطنين والمقيمين لمكافحة كورونا، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة قبل الوصول إلى دولة قطر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة القطرية، أن الإجراءات الجديدة من شأنها تسهيل عملية السفر للمواطنين والمقيمين والزوار ممن استكملوا التطعيم بلقاحات معتمدة لدى الوزارة عند السفر إلى دولة قطر وذلك من خلال إجراء فحص "بي سي آر" في مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة في البلد القادمين منه، على أن تكون الشهادة صالحة لمدة 72 ساعة عند وصولهم إلى دولة قطر، علماً بأن هذا الإجراء يسري على المواطنين والمقيمين غير المُطعمين.

وشملت الإجراءات الجديدة قوائم تصنيف لدول القدوم "خضراء ، صفراء ، حمراء" وسياسة حجر صحي لكل تصنيف تطبق على المسافرين القادمين لدولة قطر.

#قطر #الصحة القطرية #فيروس كورونا

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