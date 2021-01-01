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قرار بإزالة اللافتات المكتوبة بالعبرية واستبدالها بالعربية في سلفيت

الخميس 08 يوليو 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بإزالة اللافتات المكتوبة بالعبرية واستبدالها بالعربية في سلفيت



سلفيت /سما/

أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، قراراً يلزم أصحاب المحلات التجارية وجميع المنشآت في محافظة سلفيت بإزالة اللافتات واللوحات المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها باللغة العربية خلال أسبوع كحد أقصى.

وبين المحافظ أن هذا الاجراء يأتي في ضوء قرار تم اتخاذه سابقاً وتأكيداً على أن الاحتلال يستغل مشهد اللافتات باللغة العبرية لأغراض تخدم سياسته العنصرية.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بهذا القرار كرد على السياسة الإسرائيلية وعنجهية الاحتلال الرامية الى سرقة أراضينا وطمس معالم الهوية الفلسطينية في محافظة سلفيت التي يستعر فيها الاستيطان، مؤكداً أن كل من يخالف سوف يتخذ بحقه إجراء قانوني صارم.

#محافظ سلفيت #عبد الله كميل #المحلات التجارية #اللافتات واللوحات المكتوبة باللغة العبرية

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