قرار بإزالة اللافتات المكتوبة بالعبرية واستبدالها بالعربية في سلفيت

سلفيت /سما/

أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، قراراً يلزم أصحاب المحلات التجارية وجميع المنشآت في محافظة سلفيت بإزالة اللافتات واللوحات المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها باللغة العربية خلال أسبوع كحد أقصى.

وبين المحافظ أن هذا الاجراء يأتي في ضوء قرار تم اتخاذه سابقاً وتأكيداً على أن الاحتلال يستغل مشهد اللافتات باللغة العبرية لأغراض تخدم سياسته العنصرية.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بهذا القرار كرد على السياسة الإسرائيلية وعنجهية الاحتلال الرامية الى سرقة أراضينا وطمس معالم الهوية الفلسطينية في محافظة سلفيت التي يستعر فيها الاستيطان، مؤكداً أن كل من يخالف سوف يتخذ بحقه إجراء قانوني صارم.