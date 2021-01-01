إسرائيل- وفاة مسن رغم تلقيه جرعتي لقاح ورجل بدون أمراض مزمنة

القدس المحتلة /سما/

سجّلت إسرائيل اليوم الخميس لأول مرة منذ نحو أسبوعين وفاة مسن يبلغ من العمر 86 عامًا من سكّان "كريات بيالك" متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك رغم تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

وكان المسن قد نقل للعلاج في مستشفى "رمبام" الحكومي في حيفا قبل نحو أسبوع بحالة خطرة، اضافة الى زوجته السبعينية التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى بحالة بين متوسطة وخطيرة.



ويأتي هذا المعطى في ظل الارتفاع الجديد الذي تسجّله اسرائيل بأعداد المصابين الجدد بكورونا، بحيث تسجّل اسرائيل منذ 3 أيام عدد اصابات يوميّ يتخطّى الـ500.

وفي وقت لاحق، أعلن في مستشفى "ولفسون" عن وفاة رجل (46 عامًا) متأثرًا أيضًا باصابته بكورونا، علمًا أنّه لم يتلق اللقاح أبدًا ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة غير ضغط الدم.

وعلى صعيد متّصل، أفادت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح الخميس أنّ "عدد مرضى الكورونا في اسرائيل، بلغ 844139 حتى الساعة 09:15 من صباح اليوم الخميس، بينهم 6429 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 46 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 3568 هذا، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,696,225 وعلى الجرعة الثانية 5,186,400".