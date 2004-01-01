أسيران يدخلان أعواماً جديدة.. وأحكام وتمديد وتوقيف وإفراجات

رام الله /سما/

دخل أسيران، اليوم الخميس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر مختصة بشؤون الأسرى، بأن الأسير أحمد علي حسين أبو جابر (61 عاماً)، من قرية كفر قاسم في أراضي الداخل، دخل عامه الـ36 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08 /07 /1986م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير حبيب فواز خميس أبو عابد (39 عاماً)، من سكان بلدة يعبد بمحافظة جنين، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08 /07 /2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ومن جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية الخميس، على الأسير أنس كامل أبو شمله من بلدة يعبد في جنين بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً وغرامة مالية قدرها 6000 شيقل وهو معتقل منذ 13شهراً، والأسير عيد رضوان أبو عادي، من قرية كفرنعمة غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً وغرامة مالية مقدارها 4000 شيقل، و الأسير محمد خويرة من قرية كفر نعمة بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً وغرامة مالية 4000 شيقل.

كما قررت محكمة الاحتلال فى القدس إطلاق سراح الشاب خالد شويكي من بلدة سلوان بشرط الحبس المنزلي المفتوح حتى تحديد جلسة محكمة جديدة له ، بينما حولت محكمة عوفر الأسير حمزة الخطيب من رام الله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وكان اعتقل قبل 8 أيام.

ومددت المحاكم اعتقال عدد من الشبان لفترات مختلفة وهم : سفيان أبو الهوى ، و عبد إياد الهدرة، وإبراهيم حنيطي ورامي صلاح و داود أبو حطب وجميعهم من بلدة الطور في القدس.

كما مددت الاسير المقدسي لؤي جابر حتى 18-7 ، والأسير عمر النتشة ليوم الإثنين المقبل، والأسير عبد زيتون من بلدة سلوان حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل محمد أبو صفية (13 عاماً) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله، بعد يومين من الاعتقال بشرط دفع غرامة مالية بقيمة (2500 شيكل)، وسجن مع وقف التنفيذ لشهر لمدّة سنتين، والشقيقين مصعب وصلاح الزغير من الخليل بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر، والأسير محمد عيسى سطيح من قرية دير قديس غرب رام الله بعد قضاء محكوميته البالغة (20) عاما.