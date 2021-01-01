  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير الغضنفر يرسل رسالة للشعب الجزائري.. اليك فحواها

الخميس 08 يوليو 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير الغضنفر يرسل رسالة للشعب الجزائري.. اليك فحواها



رام الله /سما/

وجه الأسير المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً الغضنفر أبو عطوان، رسالة إلى الشعب الجزائري هنأه فيها بعيد استقلاله الـ59، وقد حظيت باهتمام ومتابعة كبيرة من وسائل الاعلام في الجزائر.

وقال الأسير أبو عطوان: “رغم ضعف جسدي ورغم قيدي وعدم قدرتي على الكلام، من داخل سجني في مستشفى الاحتلال، أبرق أجمل التحايا لكل إخواننا الجزائريين وأهنئهم بالذكرى الـ59 لاستقلال ورحيل آخر جندي استعماري عن الجزائر”.

 وأضاف: “أنا أحبكم واعتبر ثورتكم نموذجاً اقتدي به، من قلبي الذي يتألم ومن روحي الصامدة أحييكم جميعا، وإذا انتصرت سأفرح معكم وإذااستشهدت سأقول لشهدائكم أنكم ما زلتم على عهدهم وحبهم”.

وفي تسجيل مصور من مشفى “كابلان” حيث يقبع تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ارفق الغضنفر بالرسالة، وبصوت خافت يكاد يسمع بسبب التدهور الخطير لحالته الصحية، قال فيها: “الشعب الجزائري شعب جبار، بلد المليون شهيد وأنا أهنئه بعيد استقلاله الـ59 ، و إن شاء الله سنستقل مثلكم نحن أيضاً”.

وختم الغضنفر رسالته قائلا: “نحن فلسطين والجزائر رصاصتين في بندقية واحده إبنكم المضرب عن الطعام منذ الغضنفر أبو عطوان”.

#الاسير الغضنفر أبو عطوان #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري #الشعب الجزائري

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

بشارة يتحدث عن الوضع المالي: تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل يوفر 500 مليون دولار سنويا

حمـاس تهدد جنود الاحتلال: يمكننا الوصول إليك..لا تكن بطلًا وبالنهاية مصيرك القتل

الأخبار الرئيسية

بعد 65 يوما.. الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان ينتصر في معركة الامعاء الخاوية

وزارة الصحة التونسية: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق

ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...

رام الله

وفد "إسرائيلي" كبير يزور رام الله

مكتب نفتالي بينيت يرد على إدانة السفارة الأمريكية بهدم منزل شلبي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية