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اكتشاف إصابات بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا في فلسطين

الخميس 08 يوليو 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف إصابات بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا في فلسطين



رام الله /سما/

 أكدت الجامعة العربية الأميركية اليوم الخميس، أنه تبعاً لنتائج الفحوصات التي أكدت وجود حالات إصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا في فلسطين، وفي الوقت الذي تعمل فيه فلسطين كباقي دول العالم على تتبع الطفرات الجديدة للفيروس، قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإرسال 27 عينة مشتبه بوجود طفرات فيها إلى مختبرات الجامعة العربية الإمريكية في رام الله، حيث أجرى فريق المختبرات الفحوصات اللازمة للكشف عن الطفرات، وقد أثبتت الفحوصات وجود 24 عينة من سلالة دلتا “الهندية” B.‪1.617.2‬، وعينتين من سلالة ألفا “البريطانية” B.1.1.7، وعينة واحدة من سلالة بيتا “جنوب أفريقيا” B.1.351، في العينات المرسلة.

وتشير الجامعة أن المعلومات المرتبطة بالعوامل الجينية للفيروس تعد مؤشراً رئيسياً لعملية إنتشار الفيروس في فلسطين، وتؤكد أهمية البحوث في مراقبة التطورات والطفرات الجينية للفيروس.

وتستمر الجامعة بتتبع عينات المراجعين لديها، وتتبع أشخاص أصيبوا أو تلقوا اللقاح في سلسلة دراسات بحثية تقوم فيها مختبرات الجامعة .

#الجامعة العربية الأميركية #فحوصات كورونا #فيروس كورونا #سلالة كورونا الجديدة #فلسطين #الصحة الفلسطينية

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