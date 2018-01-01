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سلطة جودة البيئة تسلم ردود الاستيراد للمواد الكيماوية المدرجة في اتفاقية روتردام

الخميس 08 يوليو 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة جودة البيئة تسلم ردود الاستيراد للمواد الكيماوية المدرجة في اتفاقية روتردام



رام الله /سما/

سلمت سلطة جودة البيئة، "ردود الاستيراد لــ 52 مادة كيميائية مدرجة في الملحق الثالث لاتفاقية روتردام"، والتي تشمل مواد صناعية ومبيدات خطرة، وذلك التزاما من دولة فلسطين بمتطلبات الاتفاقية بهدف إحكام الرقابة على استيراد وتداول واستخدام هذه المواد.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان لها، اليوم الخميس، بأن دولة فلسطين تسعى للالتزام بمتطلبات الاتفاقية والمعروفة رسميا باتفاقية "روتردام" المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات وآفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

وأكدت أن فلسطين التزمت بتسجيل المواد الكيماوية الخاضعة لإجراءات الموافقة المسبقة عن علم رسميا بموجب المادة 10 من الاتفاقية، وتم نشر الردود على الموقع الالكتروني للاتفاقية.

وأضافت بأن اتفاقية "روتردام" قدمت ردا لسلطة جودة البيئة عن استلامها لهذه الردود وعن التزام دولة فلسطين بمتطلبات الاتفاقية وفق الإجراءات المتبعة فيها، إذ أن الردود التي تم تقديمها تعد قرارات وطنية للسماح أو عدم السماح باستيراد تلك المواد أو السماح باستيرادها ولكن ضمن قيود محددة وحيث تكفل الاتفاقية امتثال الأطراف المصدرة لهذه القرارات.

ويذكر أن دولة فلسطين طرفا في الاتفاقية بعد التوقيع عليها في العام 2018، وتعد قانونا دوليا ملزمة للدول الأطراف فيها، وتمكن دولة فلسطين من اتخاذ قراراتها في ما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيماوية الخطرة وإحكام الرقابة عليها، وتوفر معلومات بشأن آثارها الصحية والبيئية المحتملة واستخدامها بصورة آمنة.

#سلطة جودة البيئة #اتفاقية روتردام

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