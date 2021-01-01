  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...

الخميس 08 يوليو 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أكبر تهديد لبلادها، ليس إيران أو سوريا أو "حزب الله" اللبناني.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن التهديد الأساس الذي يهدد البلاد يأتي من الداخل، وليس من خارج إسرائيل نفسها، حيث أكدت أن الحريديم "اليهود المتشددون" هم الذين يشكلون التهديد الحقيقي على مستقبل إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المطول أن الخطر لن يأتي من الجانب الفلسطيني، أو "حزب الله" اللبناني أو سوريا أو إيران وإنما من الداخل من الحريديم المتشددين، بدعوى أنهم قوة آخذة في النفوذ والقوة، بل وباتساع وبشكل متسارع، أيضا.

وعزت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية سبب تعاظم قوة الحريديم واتساع نفوذهم إلى رفض دخولهم أو انضمامهم للجيش الإسرائيلي منذ تكوين الدولة في العام 1948، مقارنة بالعلمانيين في البلاد الذي ينضمون للجيش في عمر الـ 18 عاما.

وأوضحت أن هناك أسبابا أخرى لتعاظم هذا النفوذ، أهمها هو منح الدولة الإسرائيلية أموالا للحريديم، غير أنهم عاطلون عن العمل أيضا في البلاد، وهو ما يزيد من المشكلة أو الأزمة في إسرائيل.

#اسرائيل #احزاب الحريديم #حزب الله #لبنان #الفلسطينيين #سوريا #ايران

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

رام الله

وفد "إسرائيلي" كبير يزور رام الله

مكتب نفتالي بينيت يرد على إدانة السفارة الأمريكية بهدم منزل شلبي

منصر

واشنطن تعلق على هدم منزل الأسير منتصر شلبي

التنمية بغزة توضح حقيقة موعد صرف الشؤون وآلية المنحة القطرية

--

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية