بعد الإفراج عنه.. حسن يوسف يدعو لمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات

رام الله /سما/

دعا القيادي في حركة حماس حسن يوسف، اليوم الخميس، إلى محاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

وقال يوسف المفرج عنه من سجون الاحتلال بعد قضائه 9 أشهر إدراياً إن ما جرى غير مقبول تحت أي ظرف وخارج عن تقاليد الشعب الفلسطيني الذي ينتفض في وجه الاحتلال.

وأضاف القيادي في حماس: "الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال واجه الدبابات وعاش ظروفاً قاسية من حقه أن يقول كلمته ويعبر عن رأيه في مواجهة الظلم"، مردفاً: "ندعو الشعب للمضي قدماً في إرادته ومطالبته بحريته في التعبير عن الرأي.

وشدد يوسف على الرفض القاطع للمساس بأي يد تمتد للفلسطينيين وخاصة النساء والصحافيين والصحافيات والنشطاء بغض النظر عن الأسباب.