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المعتقل السياسي غسان السعدي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الماء

الخميس 08 يوليو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقل السياسي غسان السعدي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الماء



رام الله /سما/

ذكرت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس، أن المعتقل السياسي غسان السعدي شرع في إضراب عن شرب الماء إلى جانب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وأفادت المجموعة في تصريح صحافي صادر عنها، أن السعدي معتقل على ذمة نيابة رام الله منذ ما يزيد عن خمسة أيام، ومضرب عن الطعام منذ توقيفه؛ وشرع في الإضراب عن شرب الماء احتجاجاً على استمرار توقيفه.

وكان السعدي البالغ من العمر 55 عاماً قد أعتُقل يوم السبت الماضي من وسط مدينة رام الله بعد تعرضه للاعتداء والقمع من قبل عناصر أمنية، ووجهت له النيابة العامة تهمة إثارة النعرات العنصرية على ضوء منشورات منسوبة إليه ينتقد فيها وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وتهم الاستمرار في التجمهر ومعاملة موظف بالشدة بسبب تواجده في رام الله أثناء مظاهرة منددة بقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وكانت محكمة الاستئناف صلح رام الله قد قررت تمديد توقيفه مدة خمسة أيام بناءً على طلب نيابة رام الله بداعي استمرار التحقيق مع السعدي.

#محامون من أجل العدالة #غسان السعدي #إضراب عن شرب الماء #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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