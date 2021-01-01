الأوقاف والصحة تنفذان حملة لتطعيم رواد المساجد في غزة

غزة /سما/

نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية حملة تطعيم لرواد المساجد على مستوى قطاع غزة ضد فايروس "كورونا".

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة طالت كافة المساجد ضمن الخطوات الحكومية لحماية الأسرة والمجتمع الفلسطيني من مخاطر هذا الوباء.

بدوره أوضح وكيل الأوقاف د. عبد الهادي الأغا أن تنظيم حملة التطعيم جاءت من باب الشعور بالمسؤولية وتوفير السلامة الصحية والوقائية للمواطنين والمجتمع من جانب، وكذلك استجابة لدعوة وزارة الصحة بضرورة وأهمية التطعيم.

وحث "الأغا" كافة المواطنين إلى ضرورة التجاوب مع هذه الحملة والحصول على التطعيم المطلوب حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعهم.

وأشاد بمستوى التعاون المشترك مع وزارة الصحة في مختلف الجوانب خاصة التي بُذلت للحد من انتشار فايروس "كورونا".

ولفت الى أن المساجد التي نفذت الحملة ستعود لطبيعتها بدون تراص أو تباعد بعد أسبوع من التطعيم.

يذكر أن عدد المساجد التي نفذت الحملة خلال الاسبوع الأول من الحملة وصل لـ (25) مسجداً.