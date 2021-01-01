  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف والصحة تنفذان حملة لتطعيم رواد المساجد في غزة

الخميس 08 يوليو 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف والصحة تنفذان حملة لتطعيم رواد المساجد في غزة



غزة /سما/

نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية حملة تطعيم لرواد المساجد على مستوى قطاع غزة ضد فايروس "كورونا".

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة طالت كافة المساجد ضمن الخطوات الحكومية لحماية الأسرة والمجتمع الفلسطيني من مخاطر هذا الوباء.

بدوره أوضح وكيل الأوقاف د. عبد الهادي الأغا أن تنظيم حملة التطعيم جاءت من باب الشعور بالمسؤولية وتوفير السلامة الصحية والوقائية للمواطنين والمجتمع من جانب، وكذلك استجابة لدعوة وزارة الصحة بضرورة وأهمية التطعيم.

وحث "الأغا" كافة المواطنين إلى ضرورة التجاوب مع هذه الحملة والحصول على التطعيم المطلوب حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعهم.

وأشاد بمستوى التعاون المشترك مع وزارة الصحة في مختلف الجوانب خاصة التي بُذلت للحد من انتشار فايروس "كورونا".

ولفت الى أن المساجد التي نفذت الحملة ستعود لطبيعتها بدون تراص أو تباعد بعد أسبوع من التطعيم.

يذكر أن عدد المساجد التي نفذت الحملة خلال الاسبوع الأول من الحملة وصل لـ (25) مسجداً.

#وزارة الأوقاف #وزارة الصحة #لقاح كورونا #التطعيم ضد كورونا #قطاع غزة #مساجد غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة تستعد لمواجهة جديدة مع الإحتلال تبدأ من هذه النقطة ..الهجوم البري: نحن ننتظرهم

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

انفجار كبير في ميناء جبل علي بدبي..فيديو

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...

رام الله

وفد "إسرائيلي" كبير يزور رام الله

مكتب نفتالي بينيت يرد على إدانة السفارة الأمريكية بهدم منزل شلبي

منصر

واشنطن تعلق على هدم منزل الأسير منتصر شلبي

التنمية بغزة توضح حقيقة موعد صرف الشؤون وآلية المنحة القطرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية