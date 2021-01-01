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مستوطنون يستولون على 20 دونماً من أراضي جنوب نابلس

الخميس 08 يوليو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على 20 دونماً من أراضي جنوب نابلس



نابلس /سما/

استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على 20 دونماً من أراضي قرية جالود، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين استولوا على قطعة أرض تقع في الحوض رقم (19) من أراضي جالود، موقع "شعب خلة الوسطى"، تعود ملكيتها لورثة المواطن رشيد محمود حج محمد.

وبين أن جرافات المستوطنين شرعت بأعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونماً.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت أكثر من 600 دونم من الأراضي الزراعية.

ومنعت قوات الاحتلال أصحاب تلك الأراضي من الوصول إليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة "ايش كودش" بالاستيلاء على قطعة الأرض.

#مستوطنون #الاستيلاء على اراضي #الاستيطان #أراضي قرية جالود

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