غزة: ضبط 320 كيلوغرامًا من الأسماك ملوثة

غزة /سما/

ضبطت دائرة أمن الساحل التابعة للشرطة البحرية في قطاع غزة، نحو 320 كيلوغرامًا من الأسماك الملوثة بحوزة أحد صيادي مراكب الشنشولة في مدينة غزة فجر الخميس.

وقال رائد كمال صبرة مدير دائرة أمن الساحل إنه تم ضبط الكمية وتحريزها فورًا وحفظها في الثلاجات لحين حضور الجهات المختصة للإقرار بإتلافها.

وبين صبرة أن الكمية المحرزة تم إيجادها بحوزة الصياد وهو يصطاد في مناطق يمنع الصيد فيها نظرًا لتلوثها، وعدم صلاحية الأسماك المتواجدة في محيطها للأكل الآدمي.

وأشار صبرة إلى حضور وكيل النيابة العسكرية ليتم إتلاف الكمية المطلوبة حسب الأصول وبحضور الصياد.