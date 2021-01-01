"النضال الشعبي" تؤكد "ضرورة التحرك الجدي" اتجاه تشكيل حكومة توافق وطني

غزة /سما/

أكد محمود الزق عضو المجلس المركزي الفلسطيني والمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ضرورة التحرك الجدي اتجاه تشكيل حكومة توافق وطني تسعى لإيجاد مخرج جاد وعملي لإنهاء تداعيات الانقسام الكارثية على الشعب الفلسطيني.

وشدد في تصريح صحفي على "ضرورة استعادة وحدة المؤسسات الحكومية والتحضير لانتخابات وطنية شاملة كمدخل ديمقراطي وحضاري لحسم اشكاليات الحضور الوطني في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني, إضافة لمعالجة تداعيات العدوان الوحشي على قطاع غزة من حيث وجود عنوان فلسطيني توافقي لإعادة اعمار أساسية وشاملة لللقطاع."

وحذر من خطورة الاستسلام لنهج ادارة وتسكين الحالة السياسية في الوقت الذي تمارس حكومات اسرائيل المتعاقبة حملات وحشية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والأراضي المحتلة بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وطردهم من مناطق سكناهم في ابو ديس وسعيها المحموم لترسيم اجراءات الضم لغور الاردن مما يعنيه هذا من القضاء فعليا على أي امكانية لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدودها .

وطالب بضرورة أن ندرك بأن الفعل النضالي الشامل للاحتلال وإجراءاته يتطلب إنجاز الأداة النضالية لتنظيم وتعميم هذا الفعل الوطني بالإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الميدانية الموحدة وضرورة مشاركة الرموز الوطنية في فعاليات المواجهة مع الاحتلال. .