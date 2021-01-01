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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الخليل ويستولي على 12 ألف شيكل

الخميس 08 يوليو 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الخليل ويستولي على 12 ألف شيكل



الخليل /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين من مخيم العروب ومدينة الخليل، كما استولت على 12 ألف شيكل من داخل منزل مواطن في الظاهرية.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين بعد حملة دهم وتفتيش في مخيم العروب شمال الخليل، حيث تم اعتقال كل من: داوود بنات 44 عاما ونجله أيوب 18 عاما، واحسان طافش، وعبد الله طافش، وهشام طافش.

كما تم اعتقال المواطن يحيى القواسمي، بعد مداهمة منزله في منطقة الجلدة بمدينة الخليل.


في غضون ذلك، استولت سلطات الاحتلال على مبلغ 12 ألف شيكل من منزل المواطن رادي البطاط في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، خلال عملية تفتيش في منزله.

#اعتقال #قوات الاحتلال #الخليل

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